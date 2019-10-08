جون أفريك: قطاع السيارات بالمغرب يعرف حركية -التفاصيل

قالت أسبوعية “جون أفريك” في عددها الأخير، إن افتتاح مصنع لسيارات “بيجو” في القنيطرة خلق موجة من الاستثمارات لمجهزي السيارات في المملكة، خاصة الصينيين.

وأبرزت الصحيفة أن الاستثمار الضخم للمجموعة الصينية “سيتيك ديكاستال” البالغ قيمته 350 مليون أورو لإنشاء وحدة لتصنيع إطارات العجلات في متم يونيو بالقنيطرة، يعكس الدينامية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وتموقع الرائدين في تجهيز السيارات في هذا البلد، مسجلة أنه منذ سنتين فتح فاعلون آخرون مثل “أيتوكار ريغال، نانجين كسيزغون” أو المجموعة الصينية الأمريكية نيكستير، وحدات صناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات الأوروبية والأمريكية واليابانية والصينية “لم تتراجع أبدا منذ بداية العقد وافتتاح المصنع العملاق لرونو في طنجة في 2012”.

وأضافت أن موقع بيجو بالقنيطرة يعطي زخما جديدا للقطاع، موضحة أن النسيج الصناعي لا مثيل له في القارة الإفريقية.