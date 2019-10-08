ظهروا في فيديو حاملين للأسلحة البيضاء.. توقيف 5 أشخاص لتحريضهم على العنف ضد جماهير طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمفوضية أمن مرتيل، أمس الإثنين، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك بعدما ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضا صريحا على العنف في حق جمهور اتحاد طنجة، ويحتوي على عبارات السب والشتم.

وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه توقيف المشتبه فيهم الخمسة في سياق الجهود الاستباقية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الشغب المرتبط بالرياضة، وكذا مواجهة كل التدوينات والتسجيلات التي تتضمن تحريضا على ارتكاب العنف ضد الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت تسجيل فيديو يسيء لجمهور نادي لكرة القدم بمدينة طنجة، يظهر فيه أشخاص وهم يحملون أسلحة بيضاء ويرددون عبارات تحريضية على العنف وألفاظ تحتوي على السب والشتم، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بثلاثة قاصرين تحت تدبير المراقبة، بينما تم إيداع الراشدين تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة.