خاص.. المجلس الوزاري غدا والقصر يوجه الدعوة لوزراء الحكومة الجديدة

علم “اليوم 24″، أن مجلسا وزاريا سيترأسه الملك يوم غد، ستحضره الحكومة الجديدة، المرتقب الإعلان عنها خلال ساعات.

وقال مصدر مطلع للموقع، إن وزراء حكومة سعد الدين العثماني الذين سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة تمت دعوتهم للمجلس الوزاري ليوم الغد، بينما لم توجه الدعوة للوزراء المغادرين لسفينة الحكومة.

المصدر ذاته، أوضح أن الوزراء الجدد الذي سيلتحقون بسفينة الحكومة الجديدة وجهت لهم الدعوة أيضا لحضور المجلس الوزاري.

وينتظر أن يستقبل الملك قبل انعقاد الجلس الوزاري، الوزراء الجدد، ويعين الحكومة الجديدة.

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وعقد صباح اليوم الثلاثاء، مجلس حكومي استثنائي، تضمن نقطة وحيدة تمهيدا لعقد مجلس وزاري يوم الغد.

المجلس الحكومي لصباح اليوم الإثنين، تضمن عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأوضح المصدر أن الطابع الاستعجالي لعقد المجلس الحكومي، أملاه برمجة مجلس وزاري يوم غد الأربعاء، سيترأسه الملك، ومن بين ما سيتضمن جدول أعماله، عرض توجهات مشروع قانون المالية والمصادقة عليها.