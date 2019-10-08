مجلس الأمن يشرع في مناقشة ملف الصحراء.. وجلسة حاسمة في 30 أكتوبر الجاري

يشرع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في مناقشة ملف الصحراء، ويخصص إحدى جلساته لهذا اليوم، لمناقشة عمل بعثة “المينورسو”، والتحديات، التي تواجهها.

وسيجتمع مجلس الأمن، اليوم، بالبلدان المساهمة في بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.

جدول أعمال مجلس الأمن يشير، أيضا، إلى أن جلسة أخرى مرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، ستخصص للاستماع إلى إحاطة يقدمها كل من رئيس البعثة “كولن ستیوارت”، وقائد قوات البعثة الجنرال ضیاء الرحمان، حول المساهمة في القوات، والشرطة العاملة ضمن البعثة.

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ويرتقب أن يخصص المجلس جلسة ثالثة، وأخيرة، نهاية الشهر الجاري، تخصص للتصويت على القرار الأممي، المتعلق بنزاع الصحراء، وذلك قبل يوم واحد عن نهاية ولاية البعثة في 31 أكتوبر الجاري.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المعروفة باسم “المينورسو”، تأسست بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.

ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.