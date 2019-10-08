الستاتي يتهم وزارة الثقافة بإقصاء الأغنية الشعبية

اشتكى المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي، أخيرا، من “إقصاء” الأغنية الشعبية من الدعم، الذي تقدمه وزارة الثقافة، والأعمال الفنية سنويا، متسائلا عن سبب استفادة الوجوه نفسها دائما، وعن مصير حقوق التأليف، وكذلك بطاقة الفنان.

وشارك الستاتي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة يستنكر فيها عدم استفادة الأغنية الشعبية من الدعم، مطالبا بكشف المعايير، التي اعتمدت لصرف الدعم.

وجاء في تدوينة الستاتي: “راني حرت فهاد الدنيا، ولات تجيني غريبة، واش هذا زمن الحق. ولا زمن السيبة.. إقصاء الأغنية الشعبية من الدعم ونفس الأسماء المستفيدة في الدورات السابقة تتكرر. بطاقة فنان مصيرها مجهول ،حقوق التأليف المصير مجهول ..الجواب : ؟؟؟”.

وأشار الستاتي في تدوينته إلى تقديره للجهود، التي يقوم بها وزير الثقافة والاتصال، والتي على الرغم منها، لا يزال هناك خلل، حسب تعبيره، إذ قال: “لا ننكر أبدا المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد الوزير محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال الذي نكن له كامل التقدير والإحترام، ولكن هناك خلل ما يجب معرفته ونطلب من هذه اللجنة الوصية أن تنشر لنا معايير والمساطير المتبعة للحكم على الأغاني المدعمة في الجريدة الرسمية”.

وفي ما يخص بطاقة الفنان التي أشار إليها الستاتي في منشوره فقد بررت الوزارة أن منحها سيتم على دفعات، وقد سلمت الدفعة الأولى للرواد من الفنانين تقديرا لهم.