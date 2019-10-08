الداخلة.. رعب وسط السكان بعد التهام النيران لمنزل بالكامل

استفاق سكان حي الوحدة في الداخلة، فجر اليوم الثلاثاء، على وقع حريق مهول، شب في الطابق الأول من أحد المنازل، لأسباب لا تزال مجهولة.

وحسب مصادر محلية، فإن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، حيث يرجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع النيران في المنزل، الذي لا يتوفر على سقف.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت من إخماد النيران، التي خلفت خسائر مادية كبيرة على مستوى المنزل، دون ذكر أي خسائر في الأرواح.

وحلت مختلف السلطات المحلية، والأمنية في الداخلة إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في الحادث، الذي زرع الرعب وسط سكان الحي المذكور.