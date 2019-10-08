نجم الرجاء البيضاوي قريب من حلم الأبوة.. خطف الأنظار مع زوجته الحامل – صور

خطف لاعب فريق الرجاء البيضاوي، حميد أحداد، وزوجته، الأضواء في “أنستغرام”، بإعلانهما، ليلة أمس الاثنين، خبر انتظارهما مولودهما الأول.

وشارك حميد أحداد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورتين رفقة زوجته، أظهرتا بوضوح حملها، مشيرا في رموز تعبيرية أن الأبوة أصبحت مسألة وقت بالنسبة إليه.

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وقد كسبت زوجة أحداد شهرة كبيرة، بعدما سلطت عليها الصحافة المصرية الأضواء، عندما كان زوجها محترفا في نادي الزمالك المصري، وكانوا يلقبونها هناك بالحسناء.

وشهدت السنة الحالية حمل عدد كبير من الفنانات المغربيات، قبل أن تدخل زوجات لاعبي كرة القدم على الخط، إذ كان أشرف حكيمي قد أعلن، قبل أيام، أنه ينتظر مولودا من حبيبته التونسية، هبة هبوك.