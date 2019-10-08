طمرة: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك عدد من أهالي طمرة وممثلون عن الأطر الجماهيرية في المدينة بالوقفة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة بجانب دوار القدس، اليوم الثلاثاء.
ونظمت الوقفة بمبادرة من أعضاء وإدارة بلدية طمرة ولجنة موظفي بلدية طمرة، حيث دعوا للتظاهر ضد أعمال العنف التي تجتاح المجتمع العربي عموما، وطمرة خصوصا والتي وصلت للاعتداء بإطلاق النار على منزل رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب.
واجتمعت الأطر الطمراوية المحبة للخير والنابذة للعنف والجريمة على قلب واحد، موقف واحد، وكلمة واحدة، مطالبين الشرطة بتكثيف جهودها للوصول ليد الإجرام وتقديمها للقضاء.
وتوجهت إدارة بلدية طمرة بالشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الخطوة التي تظهر وحدة الصف والكلمة بوجه العنف.
وأكدت أن طمرة تنبذ العنف والجريمة والمجرمين وتوجه رسالتها للمواطنين مشددة على الالتحام والترابط بين أهالي المدينة.
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