تحديد موعد تتويج ميسي بالحذاء الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اقترب من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لميسي أن فاز بالجائزة التي تمنح لأفضل هداف في بطولات الدوري بأوروبا، بعد أن أحرز 36 هدفًا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه سيتم تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في الساعة الواحدة ظهرًا.

وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009–2010، 2011–2012، 2012–2013، 2016–2017، و2017–2018.

ويأتي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في المركز الثاني كأكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة بعد ميسي برصيد 4 مرات.