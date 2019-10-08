ريال مدريد يقنع بنزيمة على تجديد عقده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا جديدا طرأ في العلاقة بين فريق ريال مدريد الإسباني ونجمه الفرنسي، كريم بنزيمة.

وبحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيمة بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022.

وأشار إلى أن راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو سنويا.

يذكر أن العقد الحالي لبنزيمة مع الميرنغي ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب الـ8 ملايين يورو.

ويعد بنزيمة هو الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سانتياغو برنابيو" صوب يوفنتوس في صيف 2018.