3 علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019 لثلاثة علماء نتيجة لاكتشافاتهم الرائدة التي ساعدت في فهم تطور الكون.

وأعلنت اللجنة أنه نظرا "لمساهماتهم في فهمنا لتطور الكون ومكان الأرض في الفضاء، تذهب جائزة نوبل للفيزياء مناصفة بين: الكندي جيمس بيبلز و السويسريان ميشيل مايور وديدييه كيلوز".

وحصل العالم جيمس بيبلز على نصف الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، نحو 905 آلاف دولار أميركي، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم.

وسيتشارك الثنائي السويسري من علماء الفلك، مايور وكيلوز، النصف المتبقي من الجائزة لقاء استكشافهم أول كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 50 سنة ضوئية في كوكبة "الفرس الأعظم"، إلا أنهم لم يتمكنوا من رؤيته.

الفيزيائي الكندي جيمس بيبلز (أب)

ميشيل مايور (أب)