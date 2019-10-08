شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء على تويتر : #شعب_قطر_يهان والسبب ممارسات الحمدين والان مع التفاصيل
أجمع نشطاء عرب وقطريون على أن ممارسات تنظيم الحمدين في قطر، تسبب بإهانة الشعب القطري الذي أضحى يعاني بسبب هذه الممارسات .
وأكد النشطاء في تغريدات على تويتر، بوسم "شعب قطر يهان" أن ثروات قطر تسرق من قبل أمير قطر تميم بن حمد، ووالده الأمير السابق، في حين الشعب القطري يعاني من الفقر .. لافتين إلى زيف الفيديوهات والمقاطع التي يتم تداولها بشأن إستقرار الأوضاع الإقتصادية في البلاد .
وتداول ناشطون على الوسم، فيديو لأحد أذناب القرضاوي وهو يقذف نساء قطر، بقوله أن نساء قطر تم إشراكهن في الجيش لإمتاع الجنود والضباط وليس لخدمة الوطن .
وقال المغرد، وليد بن فهد، في تعليقه على فيديو لأمير قطر السابق، بقوله "سبحان من نزع الهيبه من هذا العاق لاحظ حاكم يفتخر بسجن احد مواطنيه !! اعوذ بالله من الخذلان" .
فيما قال رشيد محمد الرشيد ، RmR "الله يكون في عون الشعب القطري في ظل التصرفات الفردية من حكومتهم والإملاءات الخارجية على الحكومة القطرية" .
وأضاف "نحبك كشعب و لكن نشجب ونستنكر موقف الحكومة القطرية ومؤسسات الإعلام القطري اللذان فرقوا العرب واضاعوا قضية المسلمين الأولى وهي تحرير القدس" .
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