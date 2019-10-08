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مقاتلات التحالف تدمر شاحنة صواريخ باليستية تابعة للمليشيات بالحديدة

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كشفت مصادر عسكرية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت شاحنة صواريخ كانت قادمة من صنعاء في طريقها إلى محافظة الحديدة.

 

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وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف دمرت الشاحنة التي كانت تحمل صواريخ باليستية مختلفة الأحجام، قبل وصولها إلى مخازن المليشيا في الحديدة.

 

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي كانت تخطط لاستخدام الشاحنة في استهداف مواقع الجيش الوطني، وقوات التحالف والسفن التجارية في المياه الدولية للبحر الأحمر.

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