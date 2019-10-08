شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر شاحنة صواريخ باليستية تابعة للمليشيات بالحديدة والان مع التفاصيل

كشفت مصادر عسكرية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت شاحنة صواريخ كانت قادمة من صنعاء في طريقها إلى محافظة الحديدة.

Advertisements

وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف دمرت الشاحنة التي كانت تحمل صواريخ باليستية مختلفة الأحجام، قبل وصولها إلى مخازن المليشيا في الحديدة.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي كانت تخطط لاستخدام الشاحنة في استهداف مواقع الجيش الوطني، وقوات التحالف والسفن التجارية في المياه الدولية للبحر الأحمر.