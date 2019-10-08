خلطة الفازلين هذه تقضي على تجاعيد البشرة... جربيها!

وعادة ما يتم تخفيف هذا المظهر المزعج بالاعتماد على العلاجات الطبية والتجميلية. لكن يمكن أيضاً الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي تحفز تأثير تلك العلاجات. ومنها مثلاً وصفة الفازلين والعسل.

ويحتاج تحضيرها إلى ملعقتين وسط من الفازلين، ملعقة وسط من العسل، صفار بيضة واحدة وملعقة طعام من زيت الزيتون.



يوضع الفازلين في وعاء ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن حتى يذوب الكريم تماماً.

بعد ذلك تضاف إليه سائر المكونات ويتم المزج من أجل الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

يتم تطبيق الكريم على الجبين والمنطقة الواقعة بين الحاجبين مع التدليك اللطيف والضغط بواسطة الأصابع لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

يترك بعد ذلك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء والصابون المناسب. ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح بتطبيق الوصفة 4 مرات اسبوعياً.