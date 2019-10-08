خلطة الفازلين هذه تقضي على تجاعيد البشرة... جربيها!

من الممكن أن تظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد على منطقة الجبين لأسباب مختلفة منها طرق التعبير المتكررة بواسطة الوجه والعامل الوراثي والتقدم في السن واتباع نظام حياتي غير سليم.
ويحتاج تحضيرها إلى ملعقتين وسط من الفازلين، ملعقة وسط من العسل، صفار بيضة واحدة وملعقة طعام من زيت الزيتون.
يوضع الفازلين في وعاء ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن حتى يذوب الكريم تماماً.
بعد ذلك تضاف إليه سائر المكونات ويتم المزج من أجل الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.
يتم تطبيق الكريم على الجبين والمنطقة الواقعة بين الحاجبين مع التدليك اللطيف والضغط بواسطة الأصابع لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
يترك بعد ذلك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء والصابون المناسب. ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة ينصح بتطبيق الوصفة 4 مرات اسبوعياً.
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