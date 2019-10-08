قيادة عمليات بغداد: استقبلنا 443 منتسبا من المفسوخة عقودهم

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن استقبال 443منتسبا من المفسوخة عقودهم. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسوز نسخة منه، إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة استقبلت قيادة عمليات بغداد والوحدات التابعة لها 443 منتسبا من المفسوخة عقودهم.



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