البرلمان يصوت على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين

وقال مصدر نيابي، لـ الخليج 365، إن اللجنة النيابية المشكلة بشان مطالب المتظاهرين توصي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء وتعويض الجرحى، مشيرا الى أن اللجنة النيابية المشكلة بشان مطالب المتظاهرين أوصت ايضا باطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهموأوضح أن اللجنة النيابية المشكلة بشان مطالب المتظاهرين توصي باعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الداخلية والدفاع والتحاقهم فورا بوحداتهم العسكرية، لافتا الى أن اللجنة النيابية المشكلة بشان مطالب المتظاهرين توصي بفتح باب التطوع فورا في وزارة الدفاع وللاعمار من 18 عاما الى 25.

وبين أن اللجنة النيابية المشكلة بشان مطالب المتظاهرين توصي بايقاف حملة ازالة التجاوزات السكنية وايجاد البديل المناسب، مبينا أن اللجنة توصي باعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجار الاراضي.



وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات.

وعقد المجلس، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 212 نائبا، فضلا عن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة لمناقشة مطالب المتظاهرين.