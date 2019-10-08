البرلمان يصوت من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على إنهاء اعمال مجالس المحافظات.
وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس النواب، صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، 08 تشرين الأول، 2019 على إنهاء اعمال مجالس المحافظات، مبينا أن التصويت من حيث المبدأ.
وعقد المجلس، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 212 نائبا، فضلا عن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة لمناقشة مطالب المتظاهرين.
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