دول عربية تتفوق على باريس وطوكيو في قائمة أذكى مدن العالم

وأشار التقرير، الذي يعتمد على دراسة مسحية تركّز على رأي سكان المدن، والذي يؤمن بضرورة مواءمة السياسة مع حياة واحتياجات المواطنين، إلى أنّ دبي تعد أذكى مدن المنطقة. وصنف التقرير دبي في المرتبة 45 ، متقدمة على سيول وبرشلونة وباريس. كما احتلت مدينة أبوظبي المرتبة 65 ، متقدمة على شنغهاي وطوكيو.يذكر أنه تم إنجاز النسخة الأولى لمؤشر المدن الذكية الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم SUTD، وهو يصنف 102 مدينة حول العالم.

ويرتكز هذا المؤشر الجديد إلى كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم "ذكية"، وتحقيق التوازن بين "الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية" مع الأخذ بعين الاعتبار "الأبعاد الإنسانية".