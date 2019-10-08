البرلمان يعقد جلسته بحضور وزيرين

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بحضور وزيرين. وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 212 نائبا ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي. واشار الى أن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة حضرا الجلسة، مشيرا الى أن الجلسة ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين.

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