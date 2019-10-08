السيسي: نرفض تسييس قضايا اللاجئين واستخدامهم كأوراق ضغط

رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أي محاولة لـ"تسييس" قضايا اللاجئين أو استخدامهم أوراق ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع الرئيس المصري بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأكد السيسي أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تحرم شعوبها من الحق في الحياة الآمنة، موضحاً أن الإرهاب ظاهرة لا يمكن ربطها بدين أو عرق.

وتابع: "تحقيق الأمن والاستقرار لدول البحر المتوسط مسؤوليتنا جميعا"، مطالباً بمنع الجماعات المتطرفة من استخدام التكنولوجيا لتوفير حواضن آمنة.

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وحول الوضع في ليبا، أوضح الرئيس المصري أن الحل السياسي هو الأنسب لتحقيق الاستقرار لهذا البلد.

وشدد على أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة.





كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيترأس، الثلاثاء، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن القمة تتناول متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب والتصعيد التركي بشرق المتوسط.

كما تناقش التعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.