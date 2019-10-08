فلسطين تسلم الجامعة العربية ملفا قانونيا حول حدودها البحرية

أبوالغيط في لقاء سابق مع رياض المالكي

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، ملفاً قانونياً كاملاً حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.

واستقبل أبوالغيط، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي سلمه الملف.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.





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وأكد مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن "المالكي" شرح لـ"أبوالغيط" الخطوات التي تعتزم السلطة الفلسطينية اتخاذها لعقد الانتخابات التشريعية في جميع أنحاء فلسطين بما فيها قطاع غزة والقدس المحتلة، على أن تليها انتخابات رئاسية.

وأوضح المصدر أن أبوالغيط عبر من جانبه عن الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكداً دعم عقد الانتخابات الفلسطينية لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي.

من ناحية أخرى، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، سرديان دارمانوفيتش وزير خارجية الجبل الأسود؛ حيث تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد أبوالغيط بمواقف الجبل الأسود في المحافل الدولية إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ما ينعكس في التزامها المقدر لمساندة أصحاب الحقوق في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعبّر أبوالغيط عن ثقته بأن الجبل الأسود ستواصل دورها الإيجابي دعما للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.