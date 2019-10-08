الرئيس الفرنسي يتعهد بمعركة بلا هوادة على الإرهاب

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بمواجهة الإرهاب والتطرف بصرامة، داعيا الأمة الفرنسية بأكملها إلى أن تتحد في مواجهة ذلك.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة تأبين ضحايا الاعتداء الذي أدى إلى قتل 4 طعنا بالسكين في مقر الشرطة الرئيسي بباريس الخميس الماضي، حيث أعلنت النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب أن المعتدي يتبع فكرا متطرفا.

وقام ميكاييل هاربون الذي يعمل موظفا إداريا في مديرية شرطة باريس بقتل 3 أفراد شرطة وموظف إداري وجرح اثنين من الإداريين.

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وتشير نتائج التشريح إلى أن الاعتداء كان عنيفا للغاية، ودام 4 دقائق قبل أن يتمكن متدرب عمره 24 عاما من تحييد المهاجم في النهاية.

وبعد تفتيش منزل المعتدي لم تعثر الشرطة فيه إلا على أشياء متعلقة بمجال المعلوماتية.

فيما أشارت النيابة العامة إلى أنه ليست لديه سوابق جنائية، ولكنه أدين بجنحة متعلقة بالعنف الزوجي عام 2009 مع وقف التنفيذ وتلقى إنذارا إداريا عام 2012.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أقر بأن الاعتداء الذي وقع داخل مركز شرطة العاصمة باريس ونفذّه أحد العاملين داخله ألقى الضوء على "ثغرات" في تتبع منفذ الهجوم.

وقال: "بالطبع حصلت ثغرات ووقع خلل".