الحريري : لبنان تلقى تعهداً بمساعدة مالية من الإمارات

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الحريري

كتب الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن لبنان تلقى تعهدًا بمساعدة مالية من الإمارات، خلال زيارته الأخيرة لها .



وأضاف الحريري في تصريحات للصحفيين "وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني ونعمل على هذا الموضوع" .. لافتاً إلى أن الجو إيجابي جدًا .

وتابع "علينا واجبات يجب أن نسرع بها، وقريبًا سنسمع أخبارًا جيدة جدًا، إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات" .

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وردًا على سؤال عن إمكانية أن تضع الإمارات ودائع مالية في المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري: ”هذا الموضوع يحتاج درسًا“، وذلك بحسب قناة ”إم.تي.في“ اللبنانية.

والأثنين، أكد رئيس الوزراء اللبناني، أن حكومة بلاده "تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي".

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام": "أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي".

وتابع: "لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".