الحريري: الإمارات تعهدت بمساعدة مالية للبنان الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن لبنان تلقى تعهدًا بمساعدة مالية من الإمارات، خلال زيارته الأخيرة لها، بحسب ما نقلت عنه قناة ”الجديد“ التلفزيونية اللبنانية.

وذكر الحريري في تصريحات لصحفيين: ”وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني ونعمل على هذا الموضوع“. وأضاف: ”الجو إيجابي جدًا، وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها، وقريبًا سنسمع أخبارًا جيدة جدًا، إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات“.

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