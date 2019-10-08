في ذكرى وفاته.. مجموعة من الصور الفريدة للشيخ راشد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الشيخ راشد

كتب هاجر محمد

نشرت صحيفة جلف نيوز الإماراتية عدد من الصور النادرة للشيخ راشد، رحمه الله، في ذكرى وفاته وكتبت " Founding father died on October 7, 1990 and left behind a lasting legacy" " توفي الأب المؤسس في 7 أكتوبر 1990 وترك وراءه إرث دائم"



1- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (1912-1990)

2- الشيخ راشد بن أحمد المعلا مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ صقر بن محمد القاسمي.

3- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قصر البحر في أبوظبي

4- الشيخ راشد

5- الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

6- راميش شوكلا يلتقط صورة للشيخ الراحل راشد بن سعيد آل مكتوم أثناء افتتاح متحف دبي في مايو 1971

7- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

8- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع سلطان عمان.

9- الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم يحيي والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أثناء عودته من زيارته الخاصة لباكستان

10- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

11- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

12- الملكة إليزابيث الثانية مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في افتتاح مركز دبي التجاري العالمي خلال زيارتها إلى دبي في فبراير 1979

13- روبرت ملدون ، رئيس وزراء نيوزيلندا خلال افتتاح مصنع منتجات الألبان الحليب كالبارا المتحدة في دبي. في الصورة أيضًا صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (يسارا) والسيد عبد الله حمد الفطيم ، رئيس مجلس إدارة المملكة المتحدة (يمينا) وكبار رجال الأعمال المحليين والأجانب الذين حضروا الحفل

14- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يمر خلال عرض لشرطة دبي

15- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أثناء افتتاح محطة تحلية المياه في جبل علي

16- 1972. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأول.

17- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر (أول رئيس وزراء بريطاني يزور البلاد أثناء توليه المنصب) وهي تستعرض حرس الشرف لدى وصولها في أبوظبي.

18- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، مع أنديرا غاندي ، رئيسة وزراء الهند. أقام الشيخ راشد مأدبة على شرفها في قصر الضيوف بدبي.

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19- 1972. يلتقي أعضاء مجلس الوزراء الأول لوضع القواعد ووضع الأسس للهيكل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يظهر في الصورة من اليسار إلى اليمين: الشيخ خالد بن محمد آل نهيان ، حاكم الشارقة ؛ الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي ؛ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي ؛ الشيخ راشد بن أحمد المعلا ولي عهد ونائب حاكم أم القيوين.