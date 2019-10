في ذكرى وفاته.. مجموعة من الصور الفريدة للشيخ راشد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

نشرت صحيفة جلف نيوز الإماراتية عدد من الصور النادرة للشيخ راشد، رحمه الله، في ذكرى وفاته وكتبت " Founding father died on October 7, 1990 and left behind a lasting legacy" " توفي الأب المؤسس في 7 أكتوبر 1990 وترك وراءه إرث دائم"