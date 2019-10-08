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في ذكرى وفاته.. مجموعة من الصور الفريدة للشيخ راشد

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هاجر محمد 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الشيخ راشد

الشيخ راشد

في ذكرى وفاته.. مجموعة من الصور الفريدة للشيخ راشد

كتب

هاجر محمد

نشرت صحيفة جلف نيوز الإماراتية عدد من الصور النادرة للشيخ راشد، رحمه الله، في ذكرى وفاته وكتبت " Founding father died on October 7, 1990 and left behind a lasting legacy" " توفي الأب المؤسس في 7 أكتوبر 1990 وترك وراءه إرث دائم"

 

1- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (1912-1990)

2- الشيخ راشد بن أحمد المعلا مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ صقر بن محمد القاسمي.

3- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قصر البحر في أبوظبي

4- الشيخ راشد

5- الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

6- راميش شوكلا يلتقط صورة للشيخ الراحل راشد بن سعيد آل مكتوم أثناء افتتاح متحف دبي في مايو 1971

7- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

8- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع سلطان عمان.

9- الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم يحيي والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أثناء عودته من زيارته الخاصة لباكستان

10- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

11- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

12- الملكة إليزابيث الثانية مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في افتتاح مركز دبي التجاري العالمي خلال زيارتها إلى دبي في فبراير 1979

13- روبرت ملدون ، رئيس وزراء نيوزيلندا خلال افتتاح مصنع منتجات الألبان الحليب كالبارا المتحدة في دبي. في الصورة أيضًا صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (يسارا) والسيد عبد الله حمد الفطيم ، رئيس مجلس إدارة المملكة المتحدة (يمينا) وكبار رجال الأعمال المحليين والأجانب الذين حضروا الحفل

14- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يمر خلال عرض لشرطة دبي

15- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أثناء افتتاح محطة تحلية المياه في جبل علي

16- 1972. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأول.

17- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر (أول رئيس وزراء بريطاني يزور البلاد أثناء توليه المنصب) وهي تستعرض حرس الشرف لدى وصولها في أبوظبي.

18- الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، مع أنديرا غاندي ، رئيسة وزراء الهند. أقام الشيخ راشد مأدبة على شرفها في قصر الضيوف بدبي.

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19- 1972. يلتقي أعضاء مجلس الوزراء الأول لوضع القواعد ووضع الأسس للهيكل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يظهر في الصورة من اليسار إلى اليمين: الشيخ خالد بن محمد آل نهيان ، حاكم الشارقة ؛ الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي ؛ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي ؛ الشيخ راشد بن أحمد المعلا ولي عهد ونائب حاكم أم القيوين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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