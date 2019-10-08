خوشناو: تفشي الفقر وانتشار البطالة وراء تفاقم الوضع في العراق

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
علم العراق
كتب
كتبت- أماني عزام
قال الكاتب الصحفي هيمن خوشناو، من إقليم كردستان العراقي، إن المظاهرات المندلعة الآن في العراق ليست اعتراضًاوط على وجود تمدد إيراني إيراني في العراق كما يروج بعض السياسيين.
وأوضح "خوشناو"، في تصريح خاص أنه بالرغم من وجود تمدد إيراني كبير في العراق،إلا أن انعدام العدالة، وعدم توفير فرص العمل، وانتشار الفساد، وارتفاع البطالة، وزيادة نسبة الفقر، وغيرها من الأسباب الأقتصادية والاجتماعية هي من أدت إلى تفاقم الوضع في العراق.
وأكد الكاتب الصحفي العراقي، أن المواطن العراقي أصبح يهتم بتوفير لقمة عيشه ليس، ولم يعد مهمًا بالنسبة له إن كان هناك تمدد إيراني أول لا على الأقل في الوقت الراهن.
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