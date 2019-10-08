- 1/2
- 2/2
غرق شاب وفتاة بمصر.. والسبب عاوزين يتصوروا
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تسبب التقاط صورة “سيلفي“ في غرق شاب مصري وحبيبته في نهر النيل؛ بعد أن اختل توازنهما على سور كوبري الجامعة بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.
حيث تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بسقوط شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر بمياة نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لمباشرة الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويًا على سور الكوبري، وأثناء التقاطهما صورة ”سيلفي“ اختل توازنهما وسقطا في النيل.
وكثفت قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال جثة الشاب، بعدما تم إخراج جثة الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق شاب وفتاة بمصر.. والسبب "عاوزين يتصوروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.