غرق شاب وفتاة بمصر.. والسبب عاوزين يتصوروا

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تسبب التقاط صورة “سيلفي“ في غرق شاب مصري وحبيبته في نهر النيل؛ بعد أن اختل توازنهما على سور كوبري الجامعة بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

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حيث تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بسقوط شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر بمياة نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لمباشرة الحادث.

وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويًا على سور الكوبري، وأثناء التقاطهما صورة ”سيلفي“ اختل توازنهما وسقطا في النيل.

وكثفت قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال جثة الشاب، بعدما تم إخراج جثة الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.