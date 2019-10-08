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عاجل.. الحرية والتغيير بالسودان: نعمل مع الحكومة لإنجاحها

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الخرطوم - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

السودان

السودان

عاجل.. الحرية والتغيير بالسودان: نعمل مع الحكومة لإنجاحها

كتب

الخرطوم - الخليج 365

أكدت قوى الحرية والتغيير، في السودان اليوم الثلاثاء، أنها  "نعمل مع الحكومة لإنجاحها خلال الفترة الانتقالية".

 

 

وقالت خلال مؤتمر صحفي - رصد تصريحاتها "الخليج 365" - "نتمسك باللجنة الوطنية المستقلة للوصول للمسؤولين عن مجزرة القيادة العامة".

 

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وذكرت الحرية والتغيير قائلة "نعد دراسات لحل مشكلة المواصلات".

 

 

وأشارت إلى أن "مؤسسات تابعة للنظام السابق تتحكم بقطاع المواصلات".

 

مبنية بأن "عدداً كبيراً من رموز النظام السابق لا زالوا موجودين في المؤسسات".

 

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