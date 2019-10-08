عاجل.. الحرية والتغيير بالسودان: نعمل مع الحكومة لإنجاحها

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 السودان كتب الخرطوم - الخليج 365 أكدت قوى الحرية والتغيير، في السودان اليوم الثلاثاء، أنها "نعمل مع الحكومة لإنجاحها خلال الفترة الانتقالية".

وقالت خلال مؤتمر صحفي - رصد تصريحاتها "الخليج 365" - "نتمسك باللجنة الوطنية المستقلة للوصول للمسؤولين عن مجزرة القيادة العامة". Advertisements وذكرت الحرية والتغيير قائلة "نعد دراسات لحل مشكلة المواصلات". وأشارت إلى أن "مؤسسات تابعة للنظام السابق تتحكم بقطاع المواصلات". مبنية بأن "عدداً كبيراً من رموز النظام السابق لا زالوا موجودين في المؤسسات".

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