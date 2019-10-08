مطالبات بمقاطعة كأس العالم وسحبه من قطر لجرائمها فيديو

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول مطالبة عدد من المسؤولين الفرنسيين بقيادة النائب عن الحزب الاشتراكي ريجيس خانيكو، إلى مقاطعة فرنسا لكأس العالم 2022 في قطر، بعدما فشلت في تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.



وأضاف ريجيس خانيكو خلال حوار تلفزيونى له، نقلته اكسترا نيوز المصرية، أن النظام القطرى ديكتاتورى فاسد ولا يحترك حقوق الانسان والعمال، وفقا لموقع شؤون تركية.

ووضح ريجيس خانيكو ان النظام القطرى لم يحترم الرياضيون ولا الحقوق الاجتماعية لهم، اثناء تنظيم بطولة العالم لالعاب القوى، مشيرا الى درجات الحرارة المرتفعة وعدم وجود تكيفيات داخل الملاعب.

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يُذكر أن الكثير من الصحف ووكالات الأنباء العالمية، تنادي بسحب كأس العالم من قطرعقابا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين.