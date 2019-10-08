سياسي كردي: تركيا دعمت التواجد الإيراني في سوريا لتقسيمها وخلق الفوضى

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

التواجد الإيراني في سوريا

كتب كتبت- أماني عزام

قال إبراهيم كابان، رئيس تحرير الموقع الجيوستراتيجي، إن تركيا دعمت الجماعات المتطرفة في سوريا بداية من داعش والنصرة والإخوان لتدمير البنية التحتية، واحتلال أجزاء من البلاد، والمساهمة الأساسية في خلق الفوضى.



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وأشار "كابان" في تصريح خاص إلى أن النظام التركي كان له دور بارز في إفراغ العمق السوري من الوجود السني لصالح المشروع الإيراني الطائفي، وركز على عقد صفقات مع الطرف الإيراني والنظام السوري برعاية روسية في سحب عدد كبير من نسبة العرب السنة إلى المناطق الحدودية داخل تركيا لإستخدامهم فيما بعد ضد أوروبا في ملف اللاجئين، وبنفس الوقت إستخدام السوريين في إجراء التغيير الديمغرافي في الشمال السوري الذات الغالية الكردية، ومقابل ذلك إعطاء المساحة الكافية للتوسع الإيراني وتكريس الطائفية في سوريا.

وأكد أن تركيا تحاول بشتى الوسائل توظيف كافة الظروف لتحقيق أهدافها التوسعية بغية إعادة أمجاد السلطنة العثمانية من بوابة احتلال أجزاء من سوريا والعراق وخلق بؤر إرهابية وقلاقل ومشاكل في الخليج العربي من بوابة قطر وفي ليبيا من خلال دعم المتطرفين في طرابلس.