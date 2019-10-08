- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
التواجد الإيراني في سوريا
كتب
كتبت- أماني عزام
قال إبراهيم كابان، رئيس تحرير الموقع الجيوستراتيجي، إن تركيا دعمت الجماعات المتطرفة في سوريا بداية من داعش والنصرة والإخوان لتدمير البنية التحتية، واحتلال أجزاء من البلاد، والمساهمة الأساسية في خلق الفوضى.
وأشار "كابان" في تصريح خاص إلى أن النظام التركي كان له دور بارز في إفراغ العمق السوري من الوجود السني لصالح المشروع الإيراني الطائفي، وركز على عقد صفقات مع الطرف الإيراني والنظام السوري برعاية روسية في سحب عدد كبير من نسبة العرب السنة إلى المناطق الحدودية داخل تركيا لإستخدامهم فيما بعد ضد أوروبا في ملف اللاجئين، وبنفس الوقت إستخدام السوريين في إجراء التغيير الديمغرافي في الشمال السوري الذات الغالية الكردية، ومقابل ذلك إعطاء المساحة الكافية للتوسع الإيراني وتكريس الطائفية في سوريا.
وأكد أن تركيا تحاول بشتى الوسائل توظيف كافة الظروف لتحقيق أهدافها التوسعية بغية إعادة أمجاد السلطنة العثمانية من بوابة احتلال أجزاء من سوريا والعراق وخلق بؤر إرهابية وقلاقل ومشاكل في الخليج العربي من بوابة قطر وفي ليبيا من خلال دعم المتطرفين في طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي كردي: تركيا دعمت التواجد الإيراني في سوريا لتقسيمها وخلق الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.