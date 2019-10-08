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أمريكا تضم شركات ذكاء صناعي صينية لقائمة سوداء
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
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الخليج 365 ـ متابعات
وسعت الحكومة الأمريكية، قائمتها السوداء في مجال التجارة لتشمل بعضًا من كبرى شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة، لتعاقب بذلك بكين على معاملتها لأقليات مسلمة، وتصعد التوتر قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى تُجرى فى واشنطن هذا الأسبوع.
ويستهدف القرار، الذي سيثير بكل تأكيد رد فعل حادًا من بكين، 20 مكتبًا صينيًا في مجال الأمن العام وثماني شركات، منها شركة هيكفيجن لكاميرات المراقبة، وكذلك شركتى سنس تايم جروب وميجفى تكنولوجي المحدودة الرائدتين في تكنولوجيا التعرف على الوجه.
ويمنع ذلك الإجراء الشركات من شراء مكونات من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية، وهي خطوة قد تنطوي على عراقيل، وذلك نفس النموذج الذي استخدمته واشنطن في محاولتها لتقييد نفوذ شركة هواوي تكنولوجيز بسبب ما تقول إنها أسباب متعلقة بالأمن القومي.
وقال مسئولون أمريكيون، إن ذلك التحرك غير مرتبط باستئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأسبوع، لكنه يشير إلى استمرار الرئيس دونالد ترامب في موقفه المتشدد، بينما يسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ 15 شهرًا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في إشعار: "الكيانات تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ حملة القمع والاعتقال التعسفي التي تشنها الصين واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مراقبة الويغور والقازاخ وغيرهما من أفراد الأقليات المسلمة".
ولم ترد وزارة التجارة الصينية بعد على طلب من "رويترز: للتعليق، وتصف هيكفيجن، التي تقارب قيمتها السوقية 42 مليار دولار، نفسها بأنها أكبر مُصنع في العالم لكاميرات المراقبة.
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