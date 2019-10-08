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الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتفقان على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الصومال

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مهد محمد علي 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الاتفاق على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الصومال

الاتفاق على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الصومال

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتفقان على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الصومال

كتب

مهد محمد علي

اختتم في مقديشو مؤتمر استمر خمسة أيام لتوجيه أنشطة وعمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من 2019 إلى 2021 ، حيث تم التوصل إلى اتفاقات جديدة لتوجيه أنشطة البعثة.

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وكانت إحدى النتائج الرئيسية للمؤتمر ، التي حضرها كبار موظفي بعثة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال ، وضع مصفوفة لتنفيذ الدعم والموافقة عليها والتي ستضمن تقديم الخدمات اللوجستية.

وأكد نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ، سيمون مولونجو ، على أهمية الكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية.

وأشاربعض المشاركين الى أهمية توقيت المؤتمر الذي كان مفيدا للغاية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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