الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتفقان على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الصومال

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الاتفاق على تعزيز الكفاءة التشغيلية في الصومال

كتب مهد محمد علي

اختتم في مقديشو مؤتمر استمر خمسة أيام لتوجيه أنشطة وعمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من 2019 إلى 2021 ، حيث تم التوصل إلى اتفاقات جديدة لتوجيه أنشطة البعثة.

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وكانت إحدى النتائج الرئيسية للمؤتمر ، التي حضرها كبار موظفي بعثة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال ، وضع مصفوفة لتنفيذ الدعم والموافقة عليها والتي ستضمن تقديم الخدمات اللوجستية.

وأكد نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ، سيمون مولونجو ، على أهمية الكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية.

وأشاربعض المشاركين الى أهمية توقيت المؤتمر الذي كان مفيدا للغاية.