السنجري: أمريكا قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران ومواجهتها أصبح ضروريًا

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

امريكا والعراق

كتب كتيت- أماني عزام

طالب زياد السنجري، الصحفي والإعلامي العراقي، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإعادة العراق إلى حكمه العربي والإسلامي وترك الثورة الإسلامية التي لم تجلب إلا الويل لإيران نفسها ولجميع المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى إعادة العراق إلى حضنه العربي.



ودعا "السنجري" في تصريح خاص إلى ضرورة إخراج الحرس الثوري الذي يهدد الأمن والاقتصاد العالمي من العراق، لافتًا إلى أن ميليشيات إيران هي من تقف وراء ضرب محطات أرامكو في السعودية وتفجير ميناء الفجيرة، وقصف خطوط النفط في ينبوع،

Advertisements

وأوضح أن الحرس الثوري الإيراني يهدد الخليح ويختطف ناقلات النفط البريطانية، ويهدد الأمن والسلم العالمي، لافتًا إلى أن إيران تعمل على التمدد في المنطقة منذ سنوات، لنشر التشيع الصفوي لأسباب سياسية بحتة، نراها اليوم في اليمن ولبنان وسوريا.

وأشار إلى أن إيران تمددت يشكل كبير في العراق فأنشأت ميليشيات قتلت من أبناء الشعب العراقي أعداد كبيرة وهائلة، ودمرت مدن، وشردت الملايين، مؤكدًا أن الوجود الإيراني هو الخطر الأكبر الذي يهدد منطقة الشرق الأوسط وبلادنا العربية، منذ إندلاع الثورة الإيرانية التي جاء بها الخميني عام 1979.

وأكد أن القوات اللامريكية قدمت العراق إلى إيران على طبق من ذهب، موضحًا أن طهران دخلت بقوة في نفوذ وميليشيات وأوجه سياسية وعسكرية واقتصادية مما جعل العراق اليوم محافظة تابعة إلى إيران تتحكم فيها الميليشيات الإيرانية بكل وقاحة، وجعلته المهدد الأول لدول الجوار والخليج العربي، وبؤرة للفساد والقتل والدمار.