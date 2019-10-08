- 1/2
- 2/2
رام الله تتهم حماس باعتقال 4 موظفين حكوميين
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
اتهم إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، باعتقال موظفين حكوميين.
وقال ملحم في بيان صحفي إن ”أجهزة حماس اعتقلت أربعة موظفين من أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين، في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية“.
وأدان ملحم اعتقال أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين، وقال إن ”الإجراء يشكل تعطيلًا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم“.
كانت هذه تفاصيل خبر رام الله تتهم حماس باعتقال 4 موظفين حكوميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.