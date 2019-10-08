رام الله تتهم حماس باعتقال 4 موظفين حكوميين

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

اتهم إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، باعتقال موظفين حكوميين.



وقال ملحم في بيان صحفي إن ”أجهزة حماس اعتقلت أربعة موظفين من أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين، في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية“.

وأدان ملحم اعتقال أعضاء لجنة تحديث بيانات الموظفين، وقال إن ”الإجراء يشكل تعطيلًا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم“.