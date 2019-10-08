هل انضمت الأميرة السعودية غادة  آل سعود للعمل في قناة "الإخبارية"؟

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الاخبارية

كتب الرياض - الخليج 365

تضاربت الأنباء بشأن تعيين أميرة سعودية للعمل في قناة إخبارية.



حيث ذكرت وسائل إعلام - تابعها "الخليج 365" بأن المدير الجديد للقناة ”الإخبارية“ السعودية الحكومية، فارس بن حزام، أجرى تعديلًا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد نحو شهر على تسلمه منصبه، تضمنت تعيين أميرة سعودية في قطاع الأخبار في القناة.

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وقالت تقارير محلية وصحفيون سعوديون، إن التغييرات الجديدة شملت تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة ”الإخبارية“.

ويأتي وسط تضارب أخبار بشأن الأميرة المعنية، حيث نفت الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي عبر حساب لها في ”تويتر“ ما تردد عن تعيينها.

وأوضحت: ”للأسف الصورة لي لكن الخبر الخاص بالإخبارية لا يخصني“، مؤكدة أن ”المعنية في خبر التعيين هي غادة بنت عبدالله ابنة عمها“.