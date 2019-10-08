سمير راغب: هناك تضارب في التصريحات بين البنتاجون وترامب

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، إن هناك تضارب في التصريحات ما بين البنتاجون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل جانب من تاريخ سياسات الولايات المتحدة نفسه يقول شيئًا مختلفًا تمامًا.



وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ترامب تحدث في ديسمبر الماضي عن انسحاب كامل وسريع للقوات الأمريكية من سوريا، وقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا كان من تبعاته استقالة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي اعتراضًا على القرار.

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وأوضح الخبير السياسي، أن البنتاجون ترى وجود الأمريكيين في سوريا شيء استراتيجي ويحدث اتزانًا مع الوجود الروسي والإيراني في المنطقة وحتى الوجود التركي.