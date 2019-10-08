شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات سفر إيرانية تتساقط من مشتبكين مع متظاهري بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) يكشف مقطع «فيديو» منتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، عثور مجموعة من المتظاهرين العراقيين على جوازات سفر إيرانية سقطت أثناء الاشتباك مع المتظاهرين. ويقول أحد المتظاهرين: «هذا جواز إيراني وقع من الحرس»، وسط هتافات مناهضة للتدخلات الإيرانية في العراق. ويشهد العراق منذ أيام احتجاجات شعبية عارمة تمتد من بغداد إلى محافظات عدة في أرجاء البلاد، راح ضحيتها نحو 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وسط مطالبات مستمرة بإقالة الحكومة ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، إضافة إلى مطالب بإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية ومكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.

يكشف مقطع «فيديو» منتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، عثور مجموعة من المتظاهرين العراقيين على جوازات سفر إيرانية سقطت أثناء الاشتباك مع المتظاهرين. ويقول أحد المتظاهرين: «هذا جواز إيراني وقع من الحرس»، وسط هتافات مناهضة للتدخلات الإيرانية في العراق. ويشهد العراق منذ أيام احتجاجات شعبية عارمة تمتد من بغداد إلى محافظات عدة في أرجاء البلاد، راح ضحيتها نحو 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وسط مطالبات مستمرة بإقالة الحكومة ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، إضافة إلى مطالب بإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية ومكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.

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