شكرا لقرائتكم السودان: تسلمنا 1.5 مليار دولار مساعدات سعودية إماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير مالية السودان إبراهيم البدوي، إن بلاده تلقت 1.5 مليار دولار من الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات.

واتفقت السعودية والإمارات على تقديم حزمة المساعدة مما يمثل طوق نجاة في للسودان في مواجهة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال وزير المالية السوداني في وقت متأخر الاثنين إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.