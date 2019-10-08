الإتحاد الأوروبي يلمح الى سلام في اليمن بدون هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قالت فيدريكا موجيريني- وزيرة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي- ” إن اليمن أصبحت جاهزة اليوم أكثر من أي وقت آخر للحل السياسي وبدأت فعلاً ملامح إيقاف الحرب من خلال المبادرات المتبادلة بين اليمن والسعودية.

وأكدت المسئولة الأوروبية أن “المواجهات في جنوب اليمن بحاجة حقيقية إلى حل سياسي شامل”..

ونقلت صحيفة “De Morgen البلجيكية” عن موجيريني التي كانت تتحدث أمام ورشة أوروبية حول قضايا الأمن والسياسة في الشرق الأوسط، فشل الفار هادي رغم الجهود الدولية الداعمة له، مشيرة الى وجود جهات لم تسمها، لا تريد للحرب أن تتوقف وأن ينعم اليمن بالسلام”.

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واعتبرت المسئولة الأوروبية، أن الحديث عن شرعية سلطة أو رئيس في اليمن “غير مجدٍ ولن يأتي بثمار، بل قد يزيد من تعميق الأزمات في البلد، حيث أصبح الشعب اليوم غاضباً من هادي في شمال اليمن وجنوبه”.

ودعت إلى “فرض واقع سياسي جديد يضمن إيقاف الحرب واستقرار البلد الذي يمكن أن يؤثر استمرار الحرب فيه على المنطقة بأسرها” .

ولاقت تصريحات موجيريني ترحيب يمني كبير حيث اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، تصريحات موجيريني، مرحبا بها، في ظل حاجة اليمن الى حل سياسي بعيد عن شرعية هادي المزعومة.

وقال الحوثي في تغريده له أن تصريحات المسؤولة الأوروبية أكدت انه لا شرعية للمرتزقة من قبل اندلاع العدوان على اليمن.. مشيراً الى أن دول العدوان استغلوا المرتزقة اليمنيين كيافطة لاستغفال المجتمع الدولي لشرعنة اجرامهم