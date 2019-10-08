اشار النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "يستغرب أشد الاستغراب أن ترفض ​وزارة الاتصالات​ اعتماد ​الليرة اللبنانية​ في جباية أموال شركتي الاتصالات". ولفت الى انه "يضع هذا السؤال برسم الحكومة، فكيف نلبنن ​الاقتصاد​ وكيف نخرج من الأزمة المالية من غير دعم الليرة اللبنانية". اضاف قائلا نتطلع أن تتحول إلى الليرة كافة القطاعات ومنها "الميدل إيست".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: نستغرب رفض وزارة الاتصالات اعتماد الليرة في جباية أموال شركتي الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.