عدوان حول قطع أشجار من الأرز بالقبيات: للتحرك فورا ومعاقبة الفاعلين

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علق النائب جورج عدوان على قطع اشجار من الارز في القبيات، مشيرا الى ان "هذا الامر برسم النيابة العامة في الشمال"، داعيا "للتحرك فورا ومعاقبة الفاعلين واتخاذ تدابير رادعة".
وفي وقت سابق افاد سكان من بلدة القبيات أنّ مزارعين وتجار حطب يقومون بقطع أشجار من الأرز والشوح في غابات جرد القبيّات.
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