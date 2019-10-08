عدوان حول قطع أشجار من الأرز بالقبيات: للتحرك فورا ومعاقبة الفاعلين

علق النائب ​جورج عدوان​ على قطع اشجار من الارز في ​القبيات​، مشيرا الى ان "هذا الامر برسم ​النيابة العامة​ في ​الشمال​"، داعيا "للتحرك فورا ومعاقبة الفاعلين واتخاذ تدابير رادعة".

وفي وقت سابق افاد سكان من ​بلدة القبيات​ أنّ مزارعين وتجار حطب يقومون بقطع أشجار من ​الأرز​ والشوح في غابات جرد القبيّات.