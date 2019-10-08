زخور زار الاتحاد العمالي: للمشاركة بالتحركات والاعتصامات المقبلة

استقبل رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​حسن فقيه​ وأمين عام الاتحاد ​سعد الدين حميدي صقر​، رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ اديب زخور برئاسة وفد من ​لجان المستأجرين​ من كل المناطق.

ودعا الوفد رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس التنفيذي والعمال والنقابات كافة إلى "المشاركة بجميع التحركات القانونية والاعتصامات التي بدأت وستكون هذا الأسبوع في ​طريق الجديدة​ - ساحة الملعب البلدي يوم الخميس 10 تشرين الأول في الرابعة والنصف بعد الظهر وتنطلق بمسيرة نحو محطة الدنا وأحياء طريق الجديدة، وذلك اعتراضا على إنشاء أي مراكز للجان والصناديق الوهمية قبل البت بالتعديلات وإسراع بتبنيها في ​لجنة الإدارة والعدل​ ومطالبة جميع الكتل النقابية وتحمل المسؤوليات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وإجراء التعديلات وفقا لما تم اقتراحه من النواب من مشروع لتعديل قانون الايجارات الذي بات ضرورة ملحة قبل البت بأي مواضيع أخرى".

بدوره، أكد فقيه "التضامن والدعم للجنة"، مطالبا بـ"توحيد اللجان المعنية والتحركات المشتركة".

من جهته، أكد زخور "الغنى بالتنوع بل هو نوع من التعددية وتصب في خانة مصالح المستأجرين والمواطنين".