توقيع مذكرة تفاهم بين زمكحل وجمعية رجال الأعمال اللبنانيين البلغاريين

وقّع رئيس "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم- RDCL World" ​فؤاد زمكحل​، وأعضاء مجلس الإدارة جورج الغريب وروني عبد الحي، مذكرة تفاهم مع "جمعية رجال الأعمال اللبنانيين- البلغاريين" برئاسة أحمد علاء الدين في حضور المجلس التنفيذي للجمعية. وتهدف إلى توفير فرص جديدة لرجال الأعمال اللبنانيين في العالم، في إطار التنمية والتنويع. ويأتي توقيع المذكرة بعد زيارة زمكحل إلى ​بلغاريا​ وعقده لقاءات مع كبار رجال الأعمال البلغاريين والجالية اللبنانية الموجودة هناك، وتقديم محاضرة في جامعة "صوفيا الكبيرة".

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