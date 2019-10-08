فنيانوس عرض مع الحاج حسن الوضع الراهن على مختلف الأصعدة

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسين الحاج حسن​، وبحثا مجمل الاوضاع الراهنة على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً وانمائياً.

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