انتقد رئيس لجنة حقوقق الإنسان النيابية النائب ​ميشال موسى​، "كيفيّة طلب إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة مناهضة التعذيب، الّتي تُعتبر أساسيّة في مكافحة حقوق الإنسان في ​لبنان​، وهي مُلزمة للبنان الّذي وضع اتفاقيّة منع التعذيب، والّذي استجاب لنداء رئيس ​الأمم المتحدة​". وشدّد موسى على أنّ "المطلوب اليوم الرجوع عن هذا الطلب، قبل أن يصل إلى ​الحكومة​، لأنّ هذا أمر مضرّ جدًّا لمواضيع حقوق الإنسان وللبنان، فالإصلاح الفعلي مطلوب وبقوّة، لكن الإصلاح لا ينعي تقليص مساحات حقوق الإنسان في لبنان وإلغاء قانون أقرّه ​المجلس النيابي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسى: للرجوع عن طلب إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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