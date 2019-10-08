شهيب قرر تأجيل بدء العام الدراسي لدوام بعد الظهر للطلاب غير اللبنانيين إلى موعد يحدد لاحقا

قرّر وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، تأجيل بدء ​العام الدراسي​ لدوام بعد الظهر للطلاب غير اللبنانيين، إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.

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