الرئيس عون تبلغ من رئيسة "ISSEP" في ليون وضع إمكانات المعهد بتصرف أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيسة "معهد العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة- ISSEP" في ليون ماريون مارشال- لوبن، مع وفد ضمّ: البروفسور ادوار هوسونوتيبومونييه، البروفسور نعمة عازوري والدكتور ليا يحشوشي، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​.

وأطلعت مارشال- لوبن، الرئيس عون على الهدف من زيارتها وهو البحث في التعاون مع الجامعات الكبرى في ​لبنان​ وتبادل الخبرات والمعرفة. وهنأت الرئيس عون على موافقة ​الأمم المتحدة​ على مبادرته إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، واضعةً إمكانات المعهد الّذي ترأسه في تصرُّف العاملين على ولادة هذه الأكاديمية.

وكانت جولة أفق في الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليميّة والدوليّة، ومستقبل مسيحيي الشرق بعد الأحداث الّتي وقعت في عدد من ​الدول العربية​.