مجلس الوزراء السعودي يؤكد على جاهزية السعودية للوفاء باحتياجات العالم من النفط

أكد ​مجلس الوزراء السعودي​ على جاهزية ​السعودية​ للوفاء باحتياجات ​العالم​ من ​النفط​. كما وافق المجلس على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

