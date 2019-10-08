وزير المالية يلتقي مسؤولين من البنك الدولي

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ نائب رئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي Viyaj Iyer، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في ​البنك الدولي​ ساروج كومار جها وقد تركّز البحث في المشاريع التي تدعمها MIGA في ​لبنان​ والتشديد على نية وكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع ​رجال الأعمال​ والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان.

من جهته عرض ساروج كومار جها لمشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في أكثر من قطاع مجدّداً الدعم للبنان ومشدّداً على ضرورة وضع ​خطة الكهرباء​ موضع التنفيذ وإنجاحها لما لها من تأثير كبير على ​الوضع الاقتصادي​ اللبناني العام بمجمله.