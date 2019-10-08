وزير المالية يلتقي مسؤولين من البنك الدولي

استقبل وزير المالية علي حسن خليل نائب رئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي Viyaj Iyer، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها وقد تركّز البحث في المشاريع التي تدعمها MIGA في لبنان والتشديد على نية وكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان.
من جهته عرض ساروج كومار جها لمشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في أكثر من قطاع مجدّداً الدعم للبنان ومشدّداً على ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وإنجاحها لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي اللبناني العام بمجمله.
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