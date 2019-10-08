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وزير المالية يلتقي مسؤولين من البنك الدولي

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استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ نائب رئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي Viyaj Iyer، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في ​البنك الدولي​ ساروج كومار جها وقد تركّز البحث في المشاريع التي تدعمها MIGA في ​لبنان​ والتشديد على نية وكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع ​رجال الأعمال​ والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان.

من جهته عرض ساروج كومار جها لمشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في أكثر من قطاع مجدّداً الدعم للبنان ومشدّداً على ضرورة وضع ​خطة الكهرباء​ موضع التنفيذ وإنجاحها لما لها من تأثير كبير على ​الوضع الاقتصادي​ اللبناني العام بمجمله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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