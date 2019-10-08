خارجية بريطانيا: أوضحنا لتركيا ضرورة تجنب أي عمل عسكري أحادي بشمال سوريا

أعرب وزير ​الخارجية البريطانية​ دومينيك راب، عن قلق بلاده العميق من "الخطط العسكرية التركية في شمال ​سوريا​"، لافتًا إلى "أنّنا أوضحنا ل​تركيا​ ضرورة تجنّب أي عمل عسكري أحادي في شمال سوريا".

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